Siirt\'te öldürülen Gülhan Börülce\'nin katili en yakınından çıktı

Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden komşusu olan karı koca tutuklandı.

Siirt'in Barış Mahallesi'nde 17 Aralık'ta 39 yaşındaki Gülhan Börülce, evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden komşu olan Ş.K. (32) ve eşi F.K. (29) adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından çift tutuklandı; diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ : "BAĞIMLILIĞIM BENİ BU NOKTAYA GETİRDİ

Ş.K., emniyette verdiği ifadede yasa dışı bahis bağımlılığının kendisini cinayeti işlemeye ittiğini söyledi. Borçları ve bağımlılığı nedeniyle suç işlemeye karar verdiğini belirten Ş.K., "Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce birçok kez görmüştüm. Yaklaşık bir aydır öldürmeyi planlıyordum" ifadelerini kullandı.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

Ş.K., 17 Aralık sabahı Börülce'nin evine gidip kapıyı çaldığını, boğazını sıkmaya başladığını ve mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından bıçakladığını anlattı. Bilezikleri cebine koyduktan sonra evden çıkıp eldivenleri ve kıyafetlerini temizlediğini söyleyen şüphelibazı altınları bir kuyumcuya götürerek paraya çevirdiğini borçlarını ödediğini belirtti.

Ş.K., Börülce'yi kontrol ederken sanki nabzı varmış gibi görünce kalp masajı yaptığını, 112 Acil Sağlık ekipleri gelince müdahaleyi bıraktığını belirtti. Daha sonra kadının eşine başsağlığı dileklerini iletti ve ölüm belgesini teslim aldı.

ÇALINAN 7 BİLEZİK BULUNDU

Ş.K.'nin itirafı üzerine olay yerinde keşif yapıldı ve çalınan 7 bilezik bulunarak soruşturma dosyasına eklendi. Eşi F.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Börülce'nin cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Olay, Siirt'te iki çocuk annesi bir kadının komşusu tarafından öldürülmesiyle toplumda büyük tepki uyandırdı.