Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Siirt\'te öldürülen Gülhan Börülce\'nin katili en yakınından çıktı
21.12.2025 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan komşu karı-koca Ş.K. ve F.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Ş.K.'nin cinayeti yasa dışı bahis bağımlılığı nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden komşusu olan karı koca tutuklandı.

Siirt'in Barış Mahallesi'nde 17 Aralık'ta 39 yaşındaki Gülhan Börülce, evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden komşu olan Ş.K. (32) ve eşi F.K. (29) adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından çift tutuklandı; diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ : "BAĞIMLILIĞIM BENİ BU NOKTAYA GETİRDİ

Ş.K., emniyette verdiği ifadede yasa dışı bahis bağımlılığının kendisini cinayeti işlemeye ittiğini söyledi. Borçları ve bağımlılığı nedeniyle suç işlemeye karar verdiğini belirten Ş.K., "Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce birçok kez görmüştüm. Yaklaşık bir aydır öldürmeyi planlıyordum" ifadelerini kullandı.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

Ş.K., 17 Aralık sabahı Börülce'nin evine gidip kapıyı çaldığını, boğazını sıkmaya başladığını ve mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından bıçakladığını anlattı. Bilezikleri cebine koyduktan sonra evden çıkıp eldivenleri ve kıyafetlerini temizlediğini söyleyen şüphelibazı altınları bir kuyumcuya götürerek paraya çevirdiğini borçlarını ödediğini belirtti.

Ş.K., Börülce'yi kontrol ederken sanki nabzı varmış gibi görünce kalp masajı yaptığını, 112 Acil Sağlık ekipleri gelince müdahaleyi bıraktığını belirtti. Daha sonra kadının eşine başsağlığı dileklerini iletti ve ölüm belgesini teslim aldı.

ÇALINAN 7 BİLEZİK BULUNDU

Ş.K.'nin itirafı üzerine olay yerinde keşif yapıldı ve çalınan 7 bilezik bulunarak soruşturma dosyasına eklendi. Eşi F.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Börülce'nin cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Olay, Siirt'te iki çocuk annesi bir kadının komşusu tarafından öldürülmesiyle toplumda büyük tepki uyandırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Çocuk, Siirt, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa II. John Paul’ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı
TBMM’de “kriz“ tartışması Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu
Seyir halindeyken alev aldı Seyir halindeyken alev aldı
Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker’in çıplak arandığı iddiasını yalanladı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı
Katliam gibi kaza Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

00:15
CHP’li Emir, Varank’ın üzerine yürüdü, meclis karıştı
CHP'li Emir, Varank'ın üzerine yürüdü, meclis karıştı
23:20
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
23:16
Meclis AK Parti ve CHP’li vekiller arasında yumruklu kavga
Meclis AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga
22:53
Okan Buruk’tan transfer müjdesi
Okan Buruk'tan transfer müjdesi
22:20
Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti
Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti
19:49
Erzurum’da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 01:40:37. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.