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Siirt'te dosyası kabarık firari hırsız tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te dosyası kabarık firari hırsız tutuklandı

26.01.2022 16:17
Siirt'te dosyası kabarık firari hırsız tutuklandı

Siirt kent merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen F.Ö. isimli şahıs tutuklandı.

Siirt kent merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen F.Ö. isimli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi Hz. Fakirullah Caddesi üzerindeki iki farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde her iki olayın failinin de F.Ö. isimli şahıs olduğu, ayrıca aynı şahsın 3 ayrı dosyadan firar olarak arandığı tespit edildi. F.Ö., Dumlupınar Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi. - SİİRT

Siirt'te dosyası kabarık firari hırsız tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kooperatif, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te dosyası kabarık firari hırsız tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te dosyası kabarık firari hırsız tutuklandı - Son Dakika
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