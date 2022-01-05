Siirt'te uyuşturucu operasyonu kamerada: 4 tutuklama - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu operasyonu kamerada: 4 tutuklama

SİİRT - Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pervari Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün finans Kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak Siirt'in Pervari ilçesi ve Van illerinde ikamet ederek "Organize bir şekilde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu işledikleri değerlendirilen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Siirt ve Van illerinde icra edilen eş zamanlı operasyon sonucu 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol kararı ile 2 şüpheli de Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı belirtildi.

Yürütülen tüm soruşturma kapsamında icra edilen operasyonlar sonucu 7 şüpheli ile birlikte, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 3 adet cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.