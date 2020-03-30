Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede ikamet eden 4 kişinin Batman'dan uyuşturucu hap temin edeceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı, Kayabağlar Beldesi- Uluköy yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 75 uyuşturucu hap, 300 lira sahte para ve cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.