Siirt'te yoğun bakım yatak sayısı artırıldı - Son Dakika

Siirt'te yoğun bakım yatak sayısı 33'e çıkarıldı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda yatak sayısının artırıldığı belirtildi.
Yatak sayısının artırılmasıyla il dışına sevklerin azaltılmasının amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün katkılarıyla pandemi döneminde ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda kurumumuzda yetişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yeni hizmete açılacak 3. basamak 10 yataklı yoğun bakım ile yatak sayısı 33'e çıkarıldı."
Kaynak: AA
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