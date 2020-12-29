Siirt'te yoğun bakım yatak sayısı artırıldı - Son Dakika

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün katkılarıyla pandemi döneminde ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda kurumumuzda yetişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yeni hizmete açılacak 3. basamak 10 yataklı yoğun bakım ile yatak sayısı 33'e çıkarıldı."

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda yatak sayısının artırıldığı belirtildi.

Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak