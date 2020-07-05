Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, geçtiğimiz ekim ayında Sıla'nın Karanfil şarkısının klibi için 'sigarayı özendirici nitelikte' olduğunu gerekçe göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda, "Sıla Gençoğlu isimli sanatçının 'Karanfil' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır" ifade edildi.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

Milliyet'in haberine göre; Karardan büyük sevinç duyduğunu belirten Prof. Dr. Kural, "Çok mutluyum, bu Türkiye'de bir ilk oldu! Beni, 'Yasaklardan yana mısınız?' diye eleştirenler oluyor ama ben demokratik ve Atatürkçü bir insanım. Amacım bunların devamının gelmemesi. Bunun savunulacak bir tarafı yok! Milyonlarca gencin kafasına, şarkıda defalarca bu sözleri geçirerek, sigara yerleştiriliyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Sıla Gençoğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.