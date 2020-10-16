Son dakika haberleri! SİLAHLI VE BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON - Son Dakika

Son dakika haberleri! SİLAHLI VE BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
16.10.2020 10:21
Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat şirketine yönelik silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat şirketine yönelik silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anları ise MOBESE kamerasına yansıdı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan inşaat şirketine yönelik 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı ve yine aynı şirkete 4 Ekim'de düzenlenen bombalı saldırı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polis ekipleri olay yerini gören çok sayıda güvenlik kamerası görüntüleri ile MOBESE kamera kayıtları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 13 Ekim günü eş zamanlı olarak Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, silahlı ve bombalı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen U.E. liderliğindeki suç örgütü adı altında eyleme katılan S.B., Y.D., G.E.S., A.K., F.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırı anları ise MOBESE kamerasına yansıdı.
- İstanbul
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