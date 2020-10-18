Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle "Şile'yi kirletme" yazdılar - Son Dakika

Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle "Şile'yi kirletme" yazdılar

18.10.2020 11:20
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle

Nurcan KIRCALI / ŞİLE'de ormanlık alana bırakılan çöpler, gönüllüler tarafından temizlendi.

Nurcan KIRCALI/   ŞİLE'de ormanlık alana bırakılan çöpler, gönüllüler tarafından temizlendi. Toplanan çöplerle hazırlanan, " Şile'yi kirletme" yazısı havadan fotoğraflandı. Fotoğraf çekimi için buraya gelen gelin ve damat da çöp toplama etkinliğine katıldı.

Şile Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen çevre temizliği etkinliğinde, Korucuköy Mahallesi sınırları içerisinde Darlık Barajı kıyılarında piknik ve kamp yapmak üzere bölgeye gelen vatandaşların bıraktıkları çöpler toplandı.  Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Şile Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Nabi Evren, Kamu Kurum Amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen çöp toplama faaliyetinde kısa zamanda toplanan ve çok sayıda torbada toplanan çöplerle "Şile'yi Kirletme" yazıldı. Çöplerle dolu torbalar havadan da görüntülendi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı " İstanbul'un hemen yanında olan doğal güzelliklerinin iç içe olduğu böylesine güzel bir ilçenin nimetlerinden yararlanmak elbette her insanın hakkı. Ancak böylesine hor kullanılmaması gerekiyor. İlçemize davet çağrılarımızı yaparken ekonomik anlamda turizme katkı olsun arzusundayız. Ancak arzu ettiğimiz durum burada gördüğümüz manzara değil. Özellikle belirtmek isterim ki bu alan açık bir alan insanlar bu alanlarda yaşadıkları keyfin sonunda çöplerini torbalarına koysalar ve yol güzergahında bulunan çöp kovalarına atsalar ne olur? En azından bir sonraki gelişlerinde kendi temizledikleri yerden yine kendileri istifade etsinler" dedi.

"TEMİZ TUTMAK DA MARİFET"

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da "Temiz olmak nasıl marifetse temiz tutmak da bir o kadar marifettir. Bu doğa harikası ilçemizi lütfen kirletmeyelim. Bizlere velinimet olarak sunulan bu güzelliklerde vaktimizi değerlendiriyorsak o zaman bu güzelliklerin kıymetini bilmemiz lazım. Ayrıca kolluk kuvveti arkadaşlarıma talimatımızı verdik. Özellikle hafta sonu bu alan veya ilçenin genelinde doğaya zarar veren, farklı davranışlar sergileyen silah atma vs bunun gibi yasalara aykırı hareket eden herkese gereken işlem yapılacaktır" diye konuştu.

ÇÖP TOPLAMA KAMPANYASINA GELİN DAMAT DESTEĞİ

Fotoğraf çekimi için buraya gelen gelin ve damat da çöp toplama etkinliğine katıldı.


Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle Şile'yi kirletme yazdılar

İlhan Ocaklı, Nebi Kaya, Gelin, Şile, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle 'Şile'yi kirletme' yazdılar - Son Dakika


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