Silifke'de afet ve acil durum toplanma alanları kontrol edildi - Son Dakika

Silifke'de afet ve acil durum toplanma alanları kontrol edildi
24.12.2020 14:15
Silifke ilçesinde bulunan 26 afet ve acil durum toplanma alanı denetlendi.
Silifke ilçesinde bulunan 26 afet ve acil durum toplanma alanı denetlendi.
İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mehmet Aslan ve Silifke Kaymakamlığında görevli Sivil Savunma Uzmanı Bilal Kıcalı, ilçedeki afet ve acil durum toplanma alalarını kontrol etti.
İlçede vatandaşlar, afet ve acil durum toplanma alanlarıyla ilgili bilgilere e-Devlet üzerinden giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebilecek.
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