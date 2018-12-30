Silikozis Hastaları İçin Tedavi Umudu

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, ölümü bekleyen silikozis hastaları için ümit verici bir çalışma başlattı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, ölümü bekleyen silikozis hastaları için ümit verici bir çalışma başlattı. Fareler üzerinde yaptıkları çalışmada başarıya ulaşan Fransız bilim adamlarının geliştirdiği mekanizmayı Türkiye'de uygulayarak hastalığa ilaç üretmeyi amaçlayan Akgün, ilaç firmalarıyla görüşerek bir klinik çalışması yapmayı planladıklarını söyledi. İlaç konusunda gerekli izin için müracaatta bulunduklarını vurgulayan Akgün, bölgede 200'e yakın hastayı takip ettiklerini açıkladı.



Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Akgün, Türkiye'de 2000'li yıllarda kot kumlama sektöründe çalışan işçilerle ilgili 2007'de çalışma başlattı. Yaptıkları ilk incelemede işçilerin yüzde 50'sinin silikozis hastalığına yakalandığını gözlemleyen Akgün, 2011'de yaptığı ikinci araştırmada bu kez işçilerin yüzde 96'sının hasta olduğunu tespit etti. İşçilerin sağlık durumuyla ilgili son çalışmasını geçtiğimiz aylarda bitiren Akgün, kot kumlama sektöründe çalışan işçilerin tamamının hasta olduğunu belirledi. 'Kot kumlamacılığına bağlı silikozis' konusunda yaptığı çalışmalarla konuyu gündeme getiren Prof. Dr. Metin Akgün'ün başkanlığını yaptığı ekibin silikozis hastalığı için tedavi geliştirmeye yönelik yaptığı çalışma, bilim camiasının en önemli dergilerinden biri olan Nature Communications'un Aralık sayısında yayımlandı.



Silika olarak bilinen mineralin, akciğerlerde bağ dokusu gelişimi ve sonrasında solunum yetmezliğine yol açan ve tedavisi olmayan silikozis hastalığı için araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Akgün'e sevindirici haber Fransa'dan geldi. Fransa'da fareler üzerinde çalışma yapan Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) merkezi uzmanları, Prof.Dr. Metin Akgün'le ortak çalışma teklifinde bulundu. Akgün ve ekibinin yanısıra Avusturya ve İsviçleri bilim insanlarının da yeraldığı ekip ilk çalışmasını Fransa'da gerçekleştirdi.



Silikoza maruz kalmış fareler üzerinde çalışma yapan Fransızların keşfettikleri mekanizmanın insanlarda da olup olmadığını merak ettikleri için kendileriyle temas kurduğunu belirten Prof. Dr. Metin Akgün, Biz de uzun süredir kot kumlamacılığına bağlı hastaları takip ettiğimiz için ortak bir çalışma yapmayı planladık. Farelerde silikoz tedavisi için uygulanan ilacın hastalığı önlediği gözlendi. Biz de benzer bir mekanizma ile hastaları tedavi edebilirsek hem de hastalığı da durdurabiliriz diye düşünüyoruz dedi.



Silikozis hastaları için organ nakli dışında tedavi seçeneği olmadığını vurgulayan Akgün, Sadece son dönem ilerlemiş hastalarda akciğer nakli seçeneği var. Şimdiye kadar ilaç da olmadığı için bu konuda çalışma yapılması gerekiyordu. Aslına bakılacak olursa dünyada bu konu üzerinde fazla çalışma yok. Eğer bizim bulduğumuz mekanizme işe yararsa silikozis hastaları için umut olabilir. Şu an için kesin tedavi edilebilir demek için erken. Bunun için klinik yapıp etkinliğin insanlarda da gösterilmesi gerekiyor diye konuştu.



Akgün, Fransa'da bulunan mekanizma ve ilacın uygun hastalarda denenmesi için gerekli izinleri almak için girişimleri başlattıklarını bildirdi. - Erzurum

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