Silivri'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de otomobil alev alev yandı

20.05.2022 17:41
Silivri'de otomobil alev alev yandı

SİLİVRİ'de park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

SİLİVRİ'de park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Fatih Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında park halindeki 34 KU 5165 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobili görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Öte yandan alevlerin sıçradığı park halindeki başka bir otomobilde de küçük çapta hasar oluştu.


Silivri'de otomobil alev alev yandı
Silivri'de otomobil alev alev yandı
Silivri'de otomobil alev alev yandı
Silivri'de otomobil alev alev yandı
Silivri'de otomobil alev alev yandı
YORUMLAR
500
Genç'te hafif ticari araç yandı Genç'te hafif ticari araç yandı KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
Kaynak: DHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: Silivri'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement