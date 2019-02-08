Silivri
'de tekstil fabrikasında yangın İtfaiye
ekipleri fabrikanın dış cephesini keserek ve camları kırarak müdahale ediyor
Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri oksijen tüpü kullanıyor
İSTANBUL - Silivri'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri fabrikanın dış cephesinde bulunan çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor. Fabrikayı tamamen kaplayan yoğun dumandan zehirlenmemek için itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında oksijen tüpleri kullanıyor.
Yangın, Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangına Silivri, Çatalca
, Mimarsinan
, Selimpaşa
, Gümüşyaka
ve Çanta itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikanın dış cephesi çelik kepenkler ile kaplı olduğu için itfaiye ekipleri yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çekiyor. Ekipler çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor. Fabrikayı tamamen kaplayan yoğun dumandan zehirlenmemek için itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında oksijen tüpleri kullanıyor.
Olay yerine gelen Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal ve İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan çalışmaları yakından takip ediyor.
Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangın çıktığı ilk anda tahliye edildiği, yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.