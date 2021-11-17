Üye Girişi
Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

17.11.2021 13:09
Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Soya Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Silopi'nin Kapılı köyünde düzenlenen programa, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu, Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinden teknik personel de katıldı.

Üreticilere tohum dağıtıldı, araziler yabani otlardan temizlendi.

Osmanoğlu, yaptığı açıklamada, soya fasulyesinin tercih edilmesinin nedeninin yüksek boylu olmaması, ikinci ürün olarak ekime müsait bir yapıya, çok geniş bir kullanım alanına, ikinci ürün mısıra göre daha az su tüketimine sahip olması, tarımsal girdilerin daha az olması olduğunu belirtti.

Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı
Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

Hisarcık, Silopi, Şırnak, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi 12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:53 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır
12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu
12:31 Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!
12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
12:04 Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır         
12:45
Yalancı'da finalde nefesler tutuldu! Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!         
12:31
Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı         
11:54
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:18:04. #1.13#
SON DAKİKA: Silopi'de üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı soya fasulyesi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement