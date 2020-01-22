Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu Simay Barlas, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Barlas, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Simay Barlas'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 180 binin üzerinde beğeni gelirken, güzel oyuncu hayranlarından övgü dolu yorumlar da aldı. Dizide Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın da paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Barlas'ın takipçilerinden dikkat çeken yorumlar:

- İdris'in fotoğrafı beğenmesini bekliyorum.

- Bir prenses varmış, onun adı Simay'mış.

- Bu fotoğrafa bayılıyorum niyeyse.

- Bu saç rengi de yakışmış.

- En sevdiğim story fotoğrafını atmışsın.

- Kalplere zarar bu güzelliğin.

Telefon ana ekranımda bu fotoğraf var. Seni çok seviyorum.

- Lanet olsun insan mısın sen?

Simay Barlas'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan bazıları: