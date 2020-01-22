Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı - Son Dakika Magazin

Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı

15 dakika önce

Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterini canlandıran Simay Barlas, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti. Barlas'ın hayranları ünlü oyuncuyu iltifata boğarken, söz konusu paylaşıma binlerce beğeni geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu Simay Barlas, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Barlas, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Simay Barlas'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 180 binin üzerinde beğeni gelirken, güzel oyuncu hayranlarından övgü dolu yorumlar da aldı. Dizide Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın da paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Barlas'ın takipçilerinden dikkat çeken yorumlar:

- İdris'in fotoğrafı beğenmesini bekliyorum.

- Bir prenses varmış, onun adı Simay'mış.

- Bu fotoğrafa bayılıyorum niyeyse.

- Bu saç rengi de yakışmış.

- En sevdiğim story fotoğrafını atmışsın.

- Kalplere zarar bu güzelliğin.

Telefon ana ekranımda bu fotoğraf var. Seni çok seviyorum.

- Lanet olsun insan mısın sen?

Simay Barlas'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı
Instagram, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz!
Sivasspor'un yıldızı, "Sabaha kadar burdayık" diyen fenomenle görüntülü konuştu Jennifer Aniston'un son paylaşımına yapılan 'Brad Pitt' yorumları dikkat çekti Murat Yıldırım isyan etti: Yüksek ilgi gördüğü halde Ramo, Twitter'da engellendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]