Sinema heyecanı ekimde Tivibu'da - Son Dakika

Sinema heyecanı ekimde Tivibu'da

07.10.2020 12:05
Sinema heyecanı ekimde Tivibu'da, System.String[]

Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile farklı türlerdeki yapımları ekim ayında da ekranlara taşımaya devam ediyor.

Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile farklı türlerdeki yapımları ekim ayında da ekranlara taşımaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, sinema kanallarında ve Seç İzle klasöründe yer alan izlenme rekorları kıran filmlerin yanı sıra, sinemadan hemen sonra yayınlanan filmler de Kırmızı Halı klasöründe izleyiciyle buluşuyor.

- Batman'in son macerası

Tivibu'nun Kırmızı Halı klasörü beyazperdenin hemen ardından yayınlanan yapımları ve izleyicilerin beğenisini kazanmış popüler filmleri izleyiciyle buluşturuyor. ABD'nin Florida Eyaleti'nde olağanüstü hava koşullarına ve dev timsaha karşı yaşam mücadelesi veren bir kadının öyküsünün anlatıldığı "Ölümcül Sular" 24 Ekim'de platformda olacak.

27 Ekim'de yayınlanacak "Batman: Ailede Bir Ölüm" yapımında, Yarasa Adam ve Robin'in maceraları ekseninde Red Hood karakterinin doğuşu ekranlara geliyor. "Felsefe Taşı" ile başlayan, iki bölümlük "Ölüm Yadigarları" ile final yapan Harry Potter serisinin sekiz filmi de platformda izleyicileri bekliyor.

-Gişe rekortmeni yapımlar Seç İzle'de

Öne çıkanlar arasında bulunan yapımlardan "Kaptan Phillips" ve "Küçük Ayak" Seç İzle klasöründe yer alıyor. Klasörde ayrıca şartlı tahliye ile salınan kafadarların kurtarma operasyonunu anlatan "Çakallarla Dans 5" bulunuyor.

Gişe rekortmeni "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları" 17 Ekim'de ve Cevahir ile Ulvi'nin yeni macerası "Geniş Aile 2: Her Türlü" 24 Ekim'de yayınlanacak.

Sinema TV kanalında, 2. Dünya Savaşı yıllarında hayatta kalma öyküsünü anlatan "Overlord Operasyonu" 27 Ekim saat 21.30'da, ailece seyredilebilecek komedi ve aksiyon türündeki eğlenceli yapım "Oyun Gecesi" 24 Ekim'de saat 21.30'da yayınlanacak.

Asteriks, Oburiks ve Büyüfiks'in en yeni macerası "Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı" ise 25 Ekim saat 20.00'de Sinema Aile kanalında ekrana gelecek. Aynı isimli video oyunundan uyarlanan eğlenceli yapım Rampage: Büyük Yıkım 29 Ekim'de Sinema TV'de saat 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

Sinema 1001 kanalında Ekim ayı boyunca her Çarşamba günü Saat 22.00'de yayınlanan "Gerçek Hikayeler Kuşağı"nda dünyaca ünlü çocuk kahramanı Peter Pan'in yaratıcısı James Matthew Barrie'nin hayatını konu edinen "Düşler Ülkesi" 21 Ekim'de seyredilebilecek.

Türk Telekom, Sinema, Batman, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sinema heyecanı ekimde Tivibu'da - Son Dakika Ekonomi

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