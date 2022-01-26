Sınır Tanımayan Gazeteciler, Husilerin idama mahkum ettiği gazetecinin serbest bırakılması çağrısı yaptı - Son Dakika

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Husilerin idama mahkum ettiği Yemenli gazeteci Tevfik el-Mansuri'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Merkezi Paris'te bulunan RSF'den yapılan yazılı açıklamada, Mansuri'nin astım, nefes darlığı, kalp romatizması, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları olduğu belirtildi.

Husilerin Mansuri'nin tedavi edilmesine veya hastaneye nakledilmesine izin vermedikleri kaydedilen açıklamada, Yemenli gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Husiler, 2015'ten beri Mansuri'yi gözaltında tutuyor.

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla iş birliği yapmakla suçlanan Mansuri ve 3 gazeteci hakkında idam cezası vermişti.

Henüz kesinleşmeyen karara göre, Mansuri ile birlikte gazeteciler Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi ve Haris Hamid de idama mahkum edildi.