Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı! - Son Dakika
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Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!

23.05.2022 22:33

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, son yayınında bir habere sinirlenerek önce kalemi sonra masadaki bardağı kameraya atmıştı. Tartışma yaratan olayın ardından bugün yeniden ekran karşısına çıkan Tepeli, yayını bardak fırlatma olayına gönderme yaparak açtı. Tepeli, "Bugün her şeyden önce bana itimat edip masaya su bardağı koyan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, geçtiğimiz cuma günü "Tapusunu alamayan köylüler" haberinin ardından sinirlerine hakim olamamıştı. "Geç abi geç" diyerek yönetmene seslenen Selçuk Tepeli, ilk önce elindeki kalemi fırlatmış, ardından da "Geç" diye bağırarak su bardağını kameraya fırlatmıştı.

"MASAYA SU BARDAĞI KOYAN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sosyal medyanın gündemine oturan olayın ardından bugün yeniden izleyicilerin karşısına çıkan Tepeli, ana haber bültenini açarken, "Bugün her şeyden önce bana itimat edip masaya su bardağı koyan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek espri yaptı.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI İDDİASI YALANLANDI

Selçuk Tepeli'nin bu hareketi nedeniyle kovulduğu öne sürülmüştü. FOX TV yöneticileri ise iddiayı yalanlamıştı.

AK PARTİLİ İSİMDEN RTÜK'E ÇAĞRI

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de RTÜK'e çağrı yaparak "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, FOX TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı.

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