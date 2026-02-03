Sinop'ta 2025 Kamu Yatırımları - Son Dakika
Ekonomi

Sinop'ta 2025 Kamu Yatırımları

03.02.2026 12:13
Sinop, 2025'te gençlik, spor, sağlık ve eğitim alanında 18 önemli kamu projesi yapacak.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Yatırım Projeleri" kapsamında 2025 yılında il genelinde gençlik ve spor, sağlık, eğitim, kültür, turizm ve güvenlik alanlarında birçok önemli kamu yatırımı hayata geçirildi.

Sinop Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, İl Özel İdaresi koordinesinde toplam 18 kamu projesinin yapım işi yürütülüyor. Sözleşme bedeli 807 milyon 968 bin TL olan yatırımların 5'i tamamlanırken, 4'ü geçici kabul aşamasına geldi, 9 projede ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tamamlanan projeler arasında Sinop Merkez'de tarihi bina cephe temizliği ve çatı onarımı, Boyabat İnönü İlkokulu restorasyonu, Gerze İlkokulu, TOBB Gelincik Ortaokulu ile Boyabat Halk Eğitim Merkezi yer aldı.

Geçici kabul aşamasındaki projeler arasında Türkeli 4 derslikli ilkokul, Gerze İmam Hatip Lisesi ve pansiyon binası, Durağan Jandarma Komutanlığı hizmet binası ile Gerze Hükümet Konağı ek binası bulunuyor.

Devam eden yatırımlar kapsamında ise Nisi Göleti çevre düzenlemesi, Türkeli Hükümet Konağı, Erfelek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sinop Merkez Ada Aile Sağlığı Merkezi ve 112 birimleri, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayancık İlkokulu, Boyabat TOBB Lisesi, istinat duvarı çalışmaları ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası gibi projeler yer alıyor.

Yetkililer, yatırımların Sinop'un eğitim, sağlık ve kamu hizmet altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

