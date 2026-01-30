Sinop'ta Açık Kapı Başvuruları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop'ta Açık Kapı Başvuruları Açıklandı

Sinop\'ta Açık Kapı Başvuruları Açıklandı
30.01.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Sinop'ta toplam 1,136 Açık Kapı başvurusu yapıldı, sonuçlandırma oranı %98.

Sinop Valiliği, 2025 yılına ait "Açık Kapı" başvurularına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana toplam bin 136 başvuru alındığı bildirildi.

Başvuruların 28'i Açık Kapı Mobil Uygulaması üzerinden yapılırken, 528'i Açık Kapı Bürosuna bizzat gelinerek yüz yüze gerçekleştirildi. 580 başvuru ise www.turkiye.gov.tr üzerinden iletildi. Başvuruların kurumlara göre dağılımında ise sosyal hizmetler ilk sırada yer aldı. Buna göre eğitim alanında 30, valilik hizmetlerinde 176, yerel yönetimlerde 33, emniyet ve güvenlik hizmetlerinde 9, sosyal hizmetlerde 553 ve diğer alanlarda 335 başvuru yapıldı. Toplam başvuruların yüzde 48'ini 553 başvuru ile sosyal yardım talepleri oluşturdu. Açıklanan verilere göre, yapılan bin 136 başvurunun bin 116'sı sonuçlandırılırken, 20 başvurunun ise işlem sürecinin devam ettiği belirtildi. Başvurularda sonuçlandırma oranının yüzde 98 olduğu kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Açık Kapı Başvuruları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:27:50. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Açık Kapı Başvuruları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.