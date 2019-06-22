Son Dakika Haberleri: Sinoplu taksicilerin taksimetre tepkisi
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Sinoplu taksicilerin taksimetre tepkisi

41 dakika önce

Sinop'ta şehir merkezinde bulunan taksilerin taksimetrelerinin 7 TL'den açıldığı ve kilometresi 4 TL'den işlendiği belirtiliyor.

Sinoplu taksicilerin taksimetre tepkisi, System.String[]
Sinop'ta şehir merkezinde bulunan taksilerin taksimetrelerinin 7 TL'den açıldığı ve kilometresi 4 TL'den işlendiği belirtiliyor.

Sinop Otogar'da taksicilik yapan vatandaşlar şehir dışında kaldığı için bu durumdan şikayetçi ve müşterilerinin azaldığını belirtiyorlar.

"Herkes tarifeye uyacak"

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taksici arkadaşlarımız taksimetre ayarlarını yaptıracaklar. Herkes tarifeye uyacak. Ondan sonra taksici arkadaşlarımız isterlerse müşterileri bedavaya taşısınlar. Ama taksimetre ayarlarını yaptıracaklar. Daha önce taksiciler bir araya geldi. Teklifler taksici arkadaşlarımıza sunuldu. Çoğunluk bu yönde imzalarını attı" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
Mehmet Yüksel, Sinop, Güncel
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