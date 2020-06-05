Sipariş AR-GE KOBİ'leri bekliyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TÜBİTAK tarafından, proje bütçesi üst sınırı 2.5 milyon TL olan KOBİ'lere yönelik "Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş AR-GE 2020)" açıldığını söyledi.



Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TÜBİTAK tarafından, "Sipariş AR-GE-2020" olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflendiğini söyledi. Murzioğlu, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip AR-GE projelerinin desteklendiği çağrıda konu ve sektör sınırlamasının olmadığını belirtti.



Ticarileşme potansiyeli yüksek AR-GE'ler desteklenecek



Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan AR-GE projelerinin desteklendiğini söyleyen Murzioğlu, "Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin sunulması gerekmektedir. Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve AR-GE çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir" diye ifade etti.



Proje bütçesi üst sınırı 2.5 milyon TL olacak



Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru da yapabileceğini kaydeden Murzioğlu, "Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Proje önerisi Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmalarını kapsayacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü veya süreci geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir. Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ internet adresinden gönderilecektir. Çağrı için 17 Ağustos mesai bitimine kadar ön kayıt yapılabilecek. Başvuruların PRODİS üzerinden alınması ise, 15 Haziran'da başlayacak ve 31 Ağustos mesai bitiminde son bulacak. Proje bütçesi üst sınırı ise, 2.5 milyon TL olarak belirlenmiştir" diye konuştu. - SAMSUN