Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu - Son Dakika

Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu

09.05.2021 02:28
Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde süpermarket kuryesinin aracı, siparişlerini bırakmak için indiği esnada çalındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde süpermarket kuryesinin aracı, siparişlerini bırakmak için indiği esnada çalındı. Araç, takip cihazı sayesinde kazaya karışmış şekilde bulunurken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, süpermarket kuryesi bir eve sipariş götürdü. Park ettiği 54 ABC 156 plakalı aracından inerek siparişini götüren kurye geri döndüğünde şok oldu. Aracın çalındığını gören kurye durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler aracın yerini takip cihazı sayesinde tespit etti. Tespit üzerine bölgeye giden ekipler aracın kazaya karıştığını belirledi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu
Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu
Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu
Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu

Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu - Son Dakika


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