Sırbistan'da "Zafer Günü" etkinliğinde, Rusya yanlısı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Sırbistan'da "Zafer Günü" etkinliğinde, Rusya yanlısı yürüyüş düzenlendi

09.05.2022 17:35
Sırbistan'da "Zafer Günü" etkinliğinde, Rusya yanlısı yürüyüş düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini kutlamak için düzenlenen "Zafer Günü" etkinliklerinde, Rusya yanlısı yürüyüş gerçekleştirildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini kutlamak için düzenlenen "Zafer Günü" etkinliklerinde, Rusya yanlısı yürüyüş gerçekleştirildi.

Törende, Rus birliklerinin Ukrayna'da kullandığı "Z" işareti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kartona basılmış resimleri de dikkat çekti.

Moskova'nın Balkanlar'daki geleneksel müttefikleri olan Sırbistan ve Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'nde kutlanan "Zafer Günü" programına yüzlerce insan katıldı.

Belgrad'da düzenlenen programa, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırp Bakan Nenad Popovic ve birçok siyasi katıldı.

Popovic, burada yaptığı açıklamada, "Sırbistan ve Rusya her zaman tarihin doğru tarafında yer aldı." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinden, "Ukrayna'daki Nazizm'e karşı" mesajı

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'ndeki Banja Luka'da düzenlenen yürüyüşte, "Ukrayna'daki Nazizm'e karşı" yazılı pankartlar, Rusya ve Sırp Cumhuriyeti bayrakları taşındı.

Yürüyüşe, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic ve Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabukov da katıldı.

Kalabukov, burada yaptığı açıklamada, "Bugün, Neo-Nazizm'in yeniden başkaldırdığı bir uyarı günü. Bugün, Rusların, Sırpların ve faşizm karşıtı herkesin birlik günü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına, sonsuza dek kazanan olacağımızı söylemek istiyorum." diye konuştu.

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Sırbistan, Belgrad, Rusya, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da 'Zafer Günü' etkinliğinde, Rusya yanlısı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


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