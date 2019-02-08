Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Aile ve Okul" Konulu Seminer

Şırnak'ta "Aile ve Okul" Konulu Seminer

59 dakika önce

Şırnak'ta "aile ve okul" konulu seminer düzenlendi.

Şırnak'ta
Şırnak'ta "aile ve okul" konulu seminer düzenlendi.

Kasrik beldesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik aile ve okul konulu seminer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile Destek Merkezinde düzenlenen seminerde, sosyolog Erdal Ekinci ailenin önemine değindi.

Rehberlik ve psikolojik danışman Diyar Gören de aile eğitimi ve etkili iletişim konusunda kadınları bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Kasrik, Şırnak, Eğitim, Yerel, Güncel
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