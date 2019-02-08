Şırnak'ta "Aile ve Okul" Konulu Seminer
59 dakika önce
Şırnak'ta "aile ve okul" konulu seminer düzenlendi.
Şırnak
'ta "aile ve okul" konulu seminer düzenlendi. Kasrik
beldesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik aile ve okul konulu seminer verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile Destek Merkezinde düzenlenen seminerde, sosyolog Erdal Ekinci
ailenin önemine değindi.
Rehberlik ve psikolojik danışman Diyar Gören de aile eğitimi ve etkili iletişim konusunda kadınları bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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