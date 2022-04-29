Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza - Son Dakika
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Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

29.04.2022 13:38

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 34 kınalı kekliği kaçak avladıkları tespit edilen 7 kişiye 70 bin 802 lira idari para cezası verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 34 kınalı kekliği kaçak avladıkları tespit edilen 7 kişiye 70 bin 802 lira idari para cezası verildi.

Beytüşşebap jandarma ve emniyet birimleri çeşitli tarihlerde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde 34 kınalı kekliğe el koydu.

El konulan kınalı keklikler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Avlanma mevsiminin dışında keklik avladıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 70 bin 802 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, el konulan kuşları tekrar doğaya saldı, kafesler ise imha edildi.

Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza
Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza
Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza
Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza
Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza
Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza - Son Dakika
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