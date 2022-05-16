Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

16.05.2022 10:38
Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçenin Başverimli beldesinde çöp toplama alanında, bıçaklandıktan sonra yakılan ikisi engelli 5 çocuk annesi Sakine Kültür'ün cesedinin dün bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.B. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri

Başverimli, Engelli, Sakine, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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