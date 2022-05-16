Şırnak'ta kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçenin Başverimli beldesinde çöp toplama alanında, bıçaklandıktan sonra yakılan ikisi engelli 5 çocuk annesi Sakine Kültür'ün cesedinin dün bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.B. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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