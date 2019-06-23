Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi
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Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi

1 saat önce

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildiŞırnak'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.
Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçleri, Ağaçyurdu köyü yolunda toprağa gömülü 2 plastik bidon fark etti. Yapılan incelemede, bidonlarda PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar olduğu saptandı. Ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıları, kontrollü şekilde patlatarak imha etti.
Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.
Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:28 Kaynak: DHA
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