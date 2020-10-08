Şırnak'ta yapımı tamamlanan "tünel" sevinci - Son Dakika

Şırnak'ta yapımı tamamlanan "tünel" sevinci

08.10.2020 13:25
Şırnak'ta yapımı tamamlanan

Şırnak'taki Beytüşşebap-Uludere kara yolunda yapımı tamamlanan tünel vatandaşlarda sevinçle karşılandı.

Şırnak'taki Beytüşşebap- Uludere kara yolunda yapımı tamamlanan tünel vatandaşlarda sevinçle karşılandı.

Yapımı tamamlanarak kullanıma açılan tünellerin ulaşımda büyük konfor sağlayacağını belirten vatandaşlar, çevre ve ilçelere daha kısa sürede ulaşacak olmaktan memnun.

Vatandaşlardan Yağmur Yakut, tünelin köylerinden geçtiğini belirterek, bu proje sayesinde köylerinin daha da gelişmesini beklediklerini söyledi.

"Yakut, "Ortabağ köyünde yaşıyoruz. Bu tünel köyümüzün daha da gelişmesine sebep olacak. Güzel bir ulaşım kolaylığı oldu. Kısa sürede şehir merkezlerine, ilçelere gidebiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Ömer Yakut, köylerinden geçen yolun konforlu hale geldiğini ifade ederek, devletin kendileri için bütün imkanları seferber ettiğini aktardı.

Yakut, "Şimdi yolumuz çok güzel oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Tek sorunumuz üst geçit eksiği. Küçük çocuklar karşıdan karşıya geçemiyorlar. En kısa zamanda bu da yapılırsa iyi olur." diye konuştu.

Begi Yakut, kara yoluna tünel yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir yol yaptılar. Allah Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Hamit Aydın da yeni tüneli çok beğendiklerini anlatarak, "Virajların ortadan kalkması ile araç kullanmak çok daha rahat olacak." diye konuştu.

AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir de Uludere-Beytüşşebap arasında devam eden çalışmalarda Ortabağ-Çığlı güzergahındaki yolun 23 kilometrelik kısmının tamamlanıp, sıcak asfaltla kaplandığını belirtti.

Trafiğe açılan yolun bölge için önemine işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tünel faaliyete geçti. Vatandaşlarımızın yolla ile ilgili mağduriyetleri giderildi. Yolumuz kısaldı, kaliteli seyir imkanı sağlandı. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize şahsım ve tüm Şırnaklı kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Bu yatırımlar inşallah daha da çoğalacak. Daha güzel yatırımlar da olacak."

Beytüşşebap, Değerli Taş, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yapımı tamamlanan 'tünel' sevinci - Son Dakika

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