Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Şırnak'ta kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 11 araçtaki 75 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı, System.String[]

Şırnak'ta kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 11 araçtaki 75 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Şırnak- Siirt kara yolu Birini mevkisinde yolu kapadı. Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların cep telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım talep etmesi üzerine bölgeye Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla 11 araçtaki 75 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Sürücülerden Kasım Demir, AA muhabirine, Van'dan Şırnak'a geldiğini belirterek, karda mahsur kaldıklarını söyledi.

Yolcu Nizamettin Kaynak da yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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