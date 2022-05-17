Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı - Son Dakika
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Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı

17.05.2022 21:44

Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde aranan 5 şüpheli yakalanırken, yapılan araç kontrollerinde ise 33 bin 62 TL idari para cezası uygulandı.

Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı

İSTANBUL - Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde aranan 5 şüpheli yakalanırken, yapılan araç kontrollerinde ise 33 bin 62 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulama drone ile görüntülendi.

Şişli Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta, sokak ve caddelerde denetim yapıldı. Yapılan denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 100 personel katıldı.

Denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik aranırken, içerisinde bulunan şahısların kimlikleri sorgulandı. Sokak ve caddelerde şüpheli görülen şahısların ise Genel Bilgi Taraması yapıldı.

Uygulamada 880 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 248 araç ve 171 motosiklet incelendi. Yapılan denetimde aranması olan 5 şüpheli yakalanırken, trafik yönünden 33 bin 62 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca denetimde ruhsatsız 1 tabanca ele geçirilirken, yabancı uyruklu bir kişinin deport işlemleri başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Kadın Destek Uygulaması kapsamında bölgedeki kadınları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı
Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sişli'de yapılan denetimde; 5 şüpheli yakalanırken, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı - Son Dakika
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