Şişli'de araç yangını: Maddi hasar, yaralı yok

01.02.2026 15:34
İstanbul Şişli'de seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı, itfaiye yangını söndürdü.

İstanbul Şişli'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan 34 GRD 663 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik kısa durdu, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Şişli, Kaza, Son Dakika

