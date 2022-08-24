Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

24.08.2022 03:34
Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şişli'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şişli'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Darcan Sokak'ta bulunan kahvehanede, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, diğer 2 kişiye silahla ateş etti. Şahıslardan biri yaralanırken, şüpheli, kaçan diğer şahsı evine kadar kovalayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine emniyet ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Şişli'de silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı Şişli'de silahlı saldırgan husumetlilerine kahvehanede kurşun yağdırdı: 2 yaralı İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Kaynak: AA

Mecidiyeköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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