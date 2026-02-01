Şişli\'de Dört Katlı Binada Yangın

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Çıkmazı Sokak'taki 5 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.