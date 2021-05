ŞİŞLİ'DE OYUNCU YARAN'A SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE OYUNCU YARAN'A SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

ŞİŞLİ'de dizi oyuncusu ve ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin davada, sanık Serhat Okuducu'nun "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Okuducu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiğini ifade etti. Mütalaada, kamera kayıtlarına göre olay günü saat 18.39'da kaldırım kenarında müşteki ile sanık arasında itişme ve tartışma olduğu, müştekinin sanığı ittikten sonra sanığın dönerek elinde bulunan silahın ateş aldığı, müştekinin yere düştüğü anlatıldı. Omzundan yaralanan müştekinin kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, müşteki Onur Seyit Yaran'ın olay yerinde bulunan bir iş yerine kaçtığı, sanığın üzerinde silah bulunduğu halde olay yerine gittiği belirtildi. Mütalaada, olayda kullanılan silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi dikkate alınarak sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 'nca olaya ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Onur Seyit Yaran ile sanık Serhat Okuducu'nun tartıştıkları, iddiaya göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı, müştekinin kafasına dayayarak "Seni geberteceğim, öl" dediği öne sürüldü. Sanık Serhat Okuducu'nun iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı, diğerinin ise ateş alarak müşteki Yaran'ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan sanık Serhat Okuducu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOK" DEMİŞTİ

Sanık Serhat Okuducu savunmasında, "Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Arkadaşla daha önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik. Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi uzattım. Küfür etti. Ben Allah'ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti" demişti. Müşteki Onur Seyit Yaran ise sanıkla aralarında herhangi bir küfürleşme yaşanmadığını belirterek "Kendi kendine husumet beslemiş demek ki. Arkadaşım Caner ile spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu" demişti.