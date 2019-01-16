Son Dakika Haberleri: Siteler'deki Yangın

Siteler'deki Yangın

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu.

Şahin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının çıktığı iş yerinde ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yangının ikinci katta başladığını ve üst katlara sirayet ettiğini anlatan Şahin, "Bu iş yerinde yoğun duman üreten malzemeler var. Dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu anda yapılan tespitler bu." diye konuştu.

Vali Şahin, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Şahin, dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan bir itfaiyecinin de ayakta tedavi edildikten sonra tekrar görevinin başına döndüğünü bildirdi.

Bir basın mensubunun, yaşamını yitirenlerin Suriyeli olduğunu ifade etmesi üzerine Şahin, kimlik bilgilerinin cumhuriyet savcısının incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Vasip Şahin, Ankara Valisi, Güncel
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