Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılanların sayılı 30'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılanların sayılı 30'a yükseldi.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yiğitler köyünde yaşandı. Bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen ikisi çocuk 30 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi Sivas'a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneyle çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkileniş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı Nepal'de, dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! 14 ölü, 16 yaralı