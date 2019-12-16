Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılanların sayılı 30'a yükseldi.

Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılanların sayılı 30'a yükseldi.


Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yiğitler köyünde yaşandı. Bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen ikisi çocuk 30 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi Sivas'a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneyle çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkileniş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS

Yıldızeli Devlet Hastanesi, Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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