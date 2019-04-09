Son Dakika Haberleri: Sivas İl Genel Meclis Başkanlığına Akkaş Seçildi

Sivas İl Genel Meclis Başkanlığına Akkaş Seçildi

1 saat önce

Sivas İl Genel Meclisi Başkanlığına Hakan Akkaş seçildi.

Sivas İl Genel Meclis Başkanlığına Akkaş Seçildi, System.String[]
Sivas İl Genel Meclisi Başkanlığına Hakan Akkaş seçildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 24. Dönem İl Genel Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bulundukları bölgelerden İl Genel Meclisi üyeliklerine seçilen adaylar, 5 yıl sürecek toplantıların ilk birleşiminde bir araya geldi.

43 meclis üyesinin yer aldığı 24. Dönem İl Genel Meclisi'nin ilk toplantısında meclis divanı seçimi yapılarak görev dağılımı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıyı tüzük gereği meclisin en yaşlı üyesi olan İmranlı İl Genel Meclisi Üyesi Necati Cansu yönetti.

Yapılan gizli oylama ile İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Hakan Akkaş meclis divanı seçimine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, meclis üyelerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Akkaş, gayelerinin hep birlikte Sivas'a hizmet etmek olduğunu belirterek, kendisine görevi layık gören meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclis divanı seçimlerinde ise meclis 1. Başkanvekilliğine Fikret Doğruyol, Meclis 2. Başkanvekilliğine Burhanettin Uğurlu, asil katip üyeliklerine Arzu Polat, Sururi Koçali yedek katip üyeliklerine ise Ahmet Gencer ile Yusuf Yüksel Yıldız seçildi.

Fikret Doğruyol, Semra Temurbaş Mavibulut ve Yüksel Çiftçi encümen üyeliklerine seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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