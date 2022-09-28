Korkuyla Rusya'yı terk eden on binlerce kişinin tercihi aynı ülke oldu

Kaynak: AA

Mehmet Habib Soluk, İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci dumandan etkilendi - Son Dakika

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