Sivas Kongre Müzesi'ne 345 bin ziyaretçi - Son Dakika

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde Kongre Müzesi'ni 345 bin 549 kişi ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkarak başlattığı milli mücadelenin en önemli temel taşları arasında yer alan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı geride kaldı. Kentte kutlamalar çerçevesinde planlanan etkinlikler gerçekleştirilirken, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez', 'Manda ve himaye kabul edilemez' gibi tarihi kararların alındığı bina ilgi odağı oldu.

Kongre döneminde Sivas Lisesi olarak kullanılan bina, Cumhuriyet'in ilanından sonra Kongre Lisesi adını alarak, 1981 yılına kadar eğitim hizmetini sürdürdü. 1990 yılından itibaren de Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi haline dönüştürüldü. En son 2016 yılında TBMM himayesinde geniş bir restorasyon çalışması yapılan müze, etnografya bölümü başka bir binaya taşındıktan sonra yeniden dizayn edildi ve Kongre Müzesi haline dönüştürüldü. Kongre Müzesi, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde bir rekora imza atarak 345 bin 549 ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçilerini Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası şehre yaptığı ziyaret sırasında söylediği "Cumhuriyetin temelini burada attık" sözü ile karşılayan müzede, kongre tutanakları, alınan kararlar, kongreye katılan delegeler, o dönem çıkarılan İrade-i Milliye Gazetesi, mücadele döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Müzenin en çok ilgi çeken yerleri ise milli mücadele ve kongre döneminde, Atatürk'ün 108 gün boyunca kaldığı oda ile tarihi kararların alındığı salon. Atatürk'ün kaldığı odada, yatağı, koltukları, kullandığı eşyalar yer alıyor. Müzede Atatürk ve kongre delegelerinin bir kısmının bal mumu heykelleri de bulunuyor.