Sivas'ta 656 Köy Yolu Kapalı
1 saat önce
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 656 köye ulaşım sağlanamıyor.
Sivas
'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 656 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar
yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas merkezde 62, Akıncılar
7, Altınyayla
10, Divriği
20, Doğanşar
21, Gemerek
24, Gürün
60, Hafik
30, İmranlı
78, Kangal
85, Koyulhisar
6, Suşehri
20, Şarkışla
43, Ulaş
15, Yıldızeli
110 ve Zara ilçesinde ise 65 köy yolunu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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