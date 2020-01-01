Sivas'ta 'Hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu - Son Dakika

Sivas'ta 'Hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu

6 saat önce

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, yılbaşında misafirlerini ağırladı.

Sivas'ta 'Hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu, System.String[]

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, yılbaşında misafirlerini ağırladı. Yeni yıla Hobbit evlerde giren Ali Karakuş, yılın ilk saniyelerinde kız arkadaşı Ahsen Kavak'a evlilik teklifi yaptı.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa adilen yamaç evlerinde yılbaşı coşkusu yaşandı. Apart otel hizmeti verilen evler yılbaşında tam doluluk oranına ulaştı. Doğayla iç içe ve huzurlu yılbaşı geçirmek isteyenler, rezervasyon yaptırdı. Misafirler yeni yıla Hobbit evlerinin önünde, havai fişekler eşliğinde dans edip halay çekerek girdi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Yeni yıla Hobbit evlerde girmeyi tercih eden esnaf Ali Karakuş (24), yeni yılın ilk saniyelerinde kız arkadaşı Ahsen Kavak'a (22) evlilik teklifinde bulundu. Diz çökerek yüzük uzatan Karakuş, teklifine olumlu yanıt alırken, aynı anda havai fişekler patladı. Çok mutlu olduğunu belirten Karakuş, "Evlilik teklifini nerede yapayım diye düşünürken aklıma burası geldi. Ona en güzel yerde evlilik teklif etmek için uğraşıyordum. Onun için yılbaşını seçtim. En güzel günde en özel kişiye teklifimi yaptım. Darısı inşallah düğünümüze" dedi.

Sürpriz teklif karşısında çok mutlu olduğunu belirten Ahsen Kavak ise, "Beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Yeni yıl bize evlilik getirdi" dedi. Heyecanlı oldukları gözlenen çift, "Yeni yıl herkese aşk ve mutluluk getirsin. 2020'de de Allah herkesin gönlüne göre versin" diye konuştu,.

'Hobbit' evlerin işletmecisi Aynur İlbaşı ise müşterilerine yeni yıl coşkusunu yaşattıklarını belirterek "Yaz ve kış turizmine uygun olan tesisimiz yılbaşında da yoğun ilgi gördü. Müşterilerimz için uygun bir ortam yaratmaya çalıştık. Gayet de güzel olduğuna inanıyoruz. Herkes memnun kaldı. Daha da iyi olacağız. Herkese sağlık, huzur, mutluluk dolu yeni yıllar diliyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:48 Kaynak: DHA
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