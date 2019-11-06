Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Huzurlu Evlerde Sağlık Projesi" protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Huzurlu Evlerde Sağlık Projesi' protokolü imzalandı

Sivas'ta "Huzurlu Evlerde Sağlık Projesi" protokolü imzalandı

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Numune Hastanesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında hazırlanan "Huzurlu Evlerde Sağlık Projesi" protokol imza törenine katıldı.

Sivas'ta

Sivas Valisi Salih Ayhan, Numune Hastanesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında hazırlanan "Huzurlu Evlerde Sağlık Projesi" protokol imza törenine katıldı.


İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nde düzenlenen programa Vali Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Mehmet Sayın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sağlık İl Müdürü Selçuk Moğolkoç, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Fuat Şen katıldı.


Ayhan, huzurevinde hizmet alan 60 yaşlıya ve merkezde hizmet veren 50 personele uzman sağlık personeli (diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, eczacı, enfeksiyon hemşiresi, diş hekimi) tarafından sağlık gereksinimlerine yönelik eğitim verileceğini söyledi.

Proje ile sağlık bilincini oluşturmayı, sağlık sorunlarında tutum ve davranışları olumlu yönde etkilemeyi, sağlık sorunlarını çözebilmeyi, yerinde gözlem yapabilmeyi amaçladıklarını belirten Ayhan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sivas Numune Hastanesi arasında proje kapsamında imzalanacak altı ay süreli protokol ile alanında uzman diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar her hafta bir gün görevlendirilerek, yerinde uygulama ve gözlem yapacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Numune Hastanesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Numune Hastanesi, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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