Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı

07.04.2022 15:01
Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin, kanserden ölen eşi anısına açtığı rölyef sergisinden elde edeceği geliri kanser hastalarının tedavisine bağışlayacak.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin, kanserden ölen eşi anısına açtığı rölyef sergisinden elde edeceği geliri kanser hastalarının tedavisine bağışlayacak.

Şahin (43), 2018 yılında meme kanseri nedeniyle kaybettiği eşi Baldaş Şahin (37) anısına Şemsi Sivas-i Kütüphanesi Sergi Salonu'nda rölyef sergisi açtı.

Şahin'in eşinin adını taşıyan serginin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve diğer davetliler gerçekleştirdi.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, serginin Şahin'in kanserden kaybettiği eşine sevgisi, saygısı ve muhabbetinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Örnek teşkil etmek, hayata tutunmak ve kanserle mücadeleye bir mesaj vermek adına güzel çalışma yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyorum, ruhu şad olsun." dedi.

Başkan Bilgin ise kanserden kaybettiği eşine vefa örneği gösteren Şahin'i tebrik ederek, "Farkındalık oluşturmak adına sanat icra ederek güzel bir eser ortaya koymuş. Vefasından dolayı kendisini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Şahin de amacının kanser hastalarına dokunmak olduğunu dile getirerek, "Rahmetli eşimle ilgili farkındalık yaratmak ve kanser hastalarına dokunmak istiyordum. Sonucunda da vali beyin verdiği desteklerle sergimizi açtık." dedi.

Şahin, serginin gelirinin kanser hastalarının tedavilerine bağışlanacağını söyledi.

Sergide 17 eserinin olduğunu aktaran Şahin, destek verenlere teşekkür etti.

Ayhan, Bilgin ve diğer davetliler sergiden eser satın alarak kanser hastalarına destekte bulundu.

YORUMLAR
500
Silikonları bile çaldılar Silikonları bile çaldılar Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kanser, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 15 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen Damla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement