Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı - Son Dakika

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin, kanserden ölen eşi anısına açtığı rölyef sergisinden elde edeceği geliri kanser hastalarının tedavisine bağışlayacak.

Şahin (43), 2018 yılında meme kanseri nedeniyle kaybettiği eşi Baldaş Şahin (37) anısına Şemsi Sivas-i Kütüphanesi Sergi Salonu'nda rölyef sergisi açtı.

Şahin'in eşinin adını taşıyan serginin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve diğer davetliler gerçekleştirdi.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, serginin Şahin'in kanserden kaybettiği eşine sevgisi, saygısı ve muhabbetinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Örnek teşkil etmek, hayata tutunmak ve kanserle mücadeleye bir mesaj vermek adına güzel çalışma yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyorum, ruhu şad olsun." dedi.

Başkan Bilgin ise kanserden kaybettiği eşine vefa örneği gösteren Şahin'i tebrik ederek, "Farkındalık oluşturmak adına sanat icra ederek güzel bir eser ortaya koymuş. Vefasından dolayı kendisini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Şahin de amacının kanser hastalarına dokunmak olduğunu dile getirerek, "Rahmetli eşimle ilgili farkındalık yaratmak ve kanser hastalarına dokunmak istiyordum. Sonucunda da vali beyin verdiği desteklerle sergimizi açtık." dedi.

Şahin, serginin gelirinin kanser hastalarının tedavilerine bağışlanacağını söyledi.

Sergide 17 eserinin olduğunu aktaran Şahin, destek verenlere teşekkür etti.

Ayhan, Bilgin ve diğer davetliler sergiden eser satın alarak kanser hastalarına destekte bulundu.