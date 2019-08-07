Son Dakika Haberleri: Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

1 saat önce

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm, System.String[]
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Sivas'ın Zara ilçesi Kuşçu köyüne gelen İsmail İpek'i (65) kene ısırdı.
Bir süre sonra rahatsızlanan İpek, Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından 5 Ağustos'ta KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İpek, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yakınlarına teslim edilen İpek'in cenazesi, köyüne götürüldü.
İsmail İpek, Kongo, Kırım, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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