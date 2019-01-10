Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Köye İnen Kurtlar, Parçaladıkları Kangal Köpeğini Yedi

Sivas'ta Köye İnen Kurtlar, Parçaladıkları Kangal Köpeğini Yedi

1 saat önce

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köye inen kurt sürüsü, saldırdıkları 'Çomar' adlı Kangal köpeğini parçalayıp yedi.

Sivas'ta Köye İnen Kurtlar, Parçaladıkları Kangal Köpeğini Yedi, System.String[]
SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köye inen kurt sürüsü, saldırdıkları 'Çomar' adlı Kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye başı ve iskeleti kaldı.

Olay, önceki gün Akıncılar ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'e inen kurtlar, çiftçilikle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Aytekin Çevik'in (42) Kangal köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye, başı ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde, kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.

Aytekin Çevik, 3 yaşında olan köpeğini yavruykenn Sivas'tan aldığını belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğimizi balık gibi yediler. Saldıran kurtların 5 tane olduğunu gördüm" dedi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:04 Kaynak: DHA

Ortaköy, Akıncılar, Sivas, Kangal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas Dondu! Havaya Atılan Sıcak Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:55:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Köye İnen Kurtlar, Parçaladıkları Kangal Köpeğini Yedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]