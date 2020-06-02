Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

V.U. yönetimindeki 31 RH 093 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi mevkisinde Muhammed Halil Yıldırım'ın (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Ü.A. yaralandı. Sivas Numune Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Yıldırım, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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