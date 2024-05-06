Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı

Bursa\'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı

Bursa-Karacabey Yolu üzerinde gerçekleşen olayda, bir aile motosiklete 4 kişi binerek tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Diğer vatandaşlar tarafından uyarılsa da durmayan aile, kilometrelerce yol kat etti. Tehlikeli yolculuk amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

06.05.2024 09:49
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Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa- Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklete 4 kişi binen aile, kilometrelerce yol kat etti. Tehlikeli yolculuğu gören diğer vatandaşlar, korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
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