Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı kaza anı kamerada - Son Dakika

İlkin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan İlkin, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sivas 'ta otomobilin bisiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına yol açtığı kazayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

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