Sivas'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sivas'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Yaralandı

Sivas\'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Yaralandı
12.01.2026 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta sebze halinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Sivas'ta sebze halinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi üzerindeki Perakende Sebze Hali'nde meydana geldi. H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.D., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. İş yerindeki kardeşler S.K. ve S.K., H.D.'nin üzerine kapandı. Açılan ateş sonucu S.K. bacağından, kardeşi S.K. ise kolu ve bacağından yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde incelemelerde bulundu.

İki kardeşin vurulma anı kamerada

İş yerindeki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Kavga, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sivas'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul’a götürdü Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü
Mezarlığın altından hazine fışkırdı Üzerinde Samsun yazıyor Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor

20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:52
Yılın ilk çalımı Fenerbahçe’den Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Can Armando’nun menajeriyle görüşme
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 20:51:13. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.