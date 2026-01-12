Sivas\'ta Silahlı Kavga: İki Kardeş Yaralandı

Sivas'ta sebze halinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi üzerindeki Perakende Sebze Hali'nde meydana geldi. H.D. ile kasap işletmecisi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.D., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. İş yerindeki kardeşler S.K. ve S.K., H.D.'nin üzerine kapandı. Açılan ateş sonucu S.K. bacağından, kardeşi S.K. ise kolu ve bacağından yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde incelemelerde bulundu.

İki kardeşin vurulma anı kamerada

İş yerindeki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS