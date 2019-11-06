Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sokak hayvanlarına özel bakım yapılıyor
Son Dakika Güncel Sivas'ta sokak hayvanlarına özel bakım yapılıyor

Sivas'ta sokak hayvanlarına özel bakım yapılıyor

6 saat önce

Sivas'ta bulunan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'nde sokak hayvanlarına özel bakım yapıldığı belirtildi.

Sivas'ta sokak hayvanlarına özel bakım yapılıyor, System.String[]

Sivas'ta bulunan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'nde sokak hayvanlarına özel bakım yapıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başıboş hayvanlarının daha sağlıklı ortamda yaşamaları için Sivas Belediyesi geçen yıl Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli kurdu.

Seyfebeli mevkisinde 22 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste yazları buharlı soğutmayla serinleyen hayvanlar, kışları ise alttan ısıtma sistemi ile soğuktan korunuyor. Bünyesindeki hayvan hastanesi, yeşil alanları, kamelyaları, otoparklar ve çocuk oyun alanlarıyla hayvanseverlerden tam not alan komplekste bin kulübe bulunuyor. Hayvanları doğal yaşam ortamından koparmamak adına 7 dönüm açık alana sahip olan tesiste, kurumlardan alınan günlük 3 tonun üzerinde yemekle birlikte hayvanlara 300'er gram mama veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, tüm sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve barınmalarının merkezde sağlandığını belirtti.

Vatandaşları hayvan sahiplenmeye davet eden Olgun, "Tesisimizde gelişmiş röntgen cihazları, modern sağlık ekipmanları, uzman veterinerlerimiz ve bakım personelimizle hayvanlarımıza hizmet ediyoruz. Hava sıcaklıkları 10 derecenin altına düştüğü zaman ısıtma sistemimiz devreye giriyor ve hayvanlar sağlıklı, sıcak bir ortamda yaşamlarını idame ettiriyor. Aylık 60 köpeğin kısırlaştırması yapılan merkezde, 30'un üzerinde sahiplendirme yapılmakta." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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